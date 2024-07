Skandaale kajastanud Mallukal on selja taga edukas aasta: käive suurenes 60 000 eurot

Alles mõni päev tagasi kirjutasime, kuidas skandaalitar Brigitte Susanne Hunt keeras skandaalid rahaks. Sama on teinud ka Mallukas, kelle leivanumbriks on möödunud aastal olnud mitmete skandaalide kajastamine oma blogis. Näiteks möödunud suvel, mil kogu Eestimaa jälgis pinevalt Brigitte Susanne Hundi ja Kristina Pärtelpoja avalikku tüli, teenis Mallukas draamast tehtud blogipostituste pealt umbes 10 000 eurot. Maikuus rääkis blogija TV3 saates «Kolmekas», et maksab endale palka 3000 eurot kuus.