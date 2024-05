Räppar Päevakoer Eurovisiooni pingetest: õhk oli paks, kõik otsisid infot

Poolfinaali esinemist kommenteerides ütles Kohver, et see oli päris jube. «Finaal ei olnudki kõige õudsem, see poolfinaali oma oli jube. Sattusin seda nägema hotellis pärast finaali proovipäeva ja siis ma panin kõrvad kinni, see oli päris õudne,» ütles Kohver. Žürii vähesed punktid 5MIINUST ja Puuluupi ei heidutanud ja ühel hetkel oli juba naljakas, kui ühegi riigi žürii Eestile ühtegi punkti ei andnud. Lõpuks siiski Austriast ja Itaaliast tuli kokku neli punkti.