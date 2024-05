PUMBAMAJA ENDISELT LUKUS Türi vallas hobuseid kasvatav Siiri peab võitlust oma hobuste joogivee eest

Türi vallas elav 42-aastane Siiri veab juba mitu kuud kümne kilomeetri kauguselt oma hobustele joogivett, sest talli kõrval asuva kortermaja ühistu keeras pumbajaama ukse lukku juba veebruari alguses ja lukk on uksel ees siiamaani. Kuigi pumbajaam kuulub Türi vallale, pole vallal koheselt õigust lukku eest ära võtta, sest haldamine sai aastaid tagasi üle antud korteriühistule. Vald leiab, et õigus veele on ka hobusekasvatajal ning on tulnud Siirile appi.