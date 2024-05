PROBLEEMID PARADIISIS TikToki staar Janar Koddo: mind on ähvardatud naise ja laste ees nüpeldada ja põlved läbi lasta

Kiili Vallas elav 40-aastane Janar on pea 40 000 jälgijaga tiktokker, kes teeb meelelahutuslikku sisu. Populaarseid videoid loob ta elust ja olust, lisades neile juurde särtsu ja nalja. Kui mehe videoid on meeldivaks märgitud üle miljoni korra, siis videote vaatamised ulatuvad kümnete tuhandeteni. Samuti on mees populaarne Instagramis, kus on tal üle 11 000 jälgija.