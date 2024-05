«KUUUURIJA» «Minu lapsed siin vabalt ringi ei jookse.» Lõuna-Eestisse kolinud pere elu muutus õudusunenäoks

«Müüsime oma täiesti tuttuue maja maha ja ostsime sellise renoveerimist vajava maakodu.» Veel enne, kui maale kinnistu osteti, uuris pere ka endiselt omanikult, kas sealkandis on ka alkoholiga probleeme. «Mulle öeldi, et ei, siin pole üldse sellega probleeme. Alkohoolikud jättis ta mainimata ja neid on ohtralt,» meenutab Anneli, kelle sõnul ei käi jutt nädalavahetuse napsisõpradest, vaid olukord on hullemast hullem.