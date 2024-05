«See saade meeldib väga minu vanaemale ja ma mõtlesin, et teen talle üllatuse,» muljetab «Maskis lauljas» teiseks jäänud Orm Oja saates osalemisest Star FMi hommikuprogrammis .

«Läks topeltdoos validooli ilmselt...» naljatas ta raadioeetris, et vanaema võis Ormi nähes kindlasti väga üllatunud olla. «Ma pean tunnistama, et Villiko (Villiko Kruuse on koreograaf – toim) õpetas neid tantse mulle, aga mul läksid kõik meelest ära,» meenutab tunnustatud kokk.