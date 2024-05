KÕNEHINNAD Eurovisioonil hääletamine ei olnud tänavu kõige kallim eestlaste jaoks – ühes riigis oli see veel kulukam

Eurovisiooni-teemalisel Xi kontol (endine Twitter) ESC Discord avaldatud tabel näitab, kui palju peavad televaatajad maksma, et Eurovisioonil oma lemmiku poolt hääletada. Tabelis on kirjas, kui palju läheb igal Eurovisioonil hääletaval riigil helistamine ja sõnumi saatmine maksma.

Selgub, et Eurovisiooni õhtul maksid hääletamise eest kõige rohkem portugallased, kellel tuli ühe kõne eest välja käia 1 euro ja 45 senti. Kõigest 5 senti odavamalt said eestlased oma hääled Eurovisioonil edastada. «Eesti jaoks on see ikkagi liiga kallis,» kommenteerib üks eurofänn. «Meie jaoks on see ikkagi kulukas!» lisab teinegi.