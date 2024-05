Juba ligi aasta aega on meedias räägitud sellest, kuidas Võõpsu aleviku inimesed on hädas reostunud kaevuveega. Esimesed, kes sel teemal avalikult kisa tegid, olidki Anneli ja Kalle, kes on tänaseks jõudnud selle teemaga ka kohtu ukse taha. «Oleme vee eest võidelnud üheksa kuud ja see on meile maksma läinud juba 8000 eurot.»