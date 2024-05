TÄNAVAKÜSITLUS «Emasid peab meeles pidama, sest nad on terve elu meid kasvatanud!» Kuidas tähistate teie tänavu emadepäeva?

Täna on emadepäev, mil on põhjust peredel kokku tulla, et seda rõõmsalt tähistada. «Pigem veedame koos aega, sest koos on kõige parem. Vahel oleme väikeseid kingitusi teinud, kuid pigem oleme ikkagi koos,» tõdeb Anne-Marii, sama arvab ka Uve: «Kingitusi me ei tee, usun, et lilledest piisab.»