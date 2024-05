PÄEV EMADELE «Aitäh, et mind emaks tegid.» Vaata, kuidas tähistavad emadepäeva kodumaised staarid

Välisminister Margus Tsahkna , kes on tütre ja kolme poja isa, kirjutas tänase päeva puhul sotsiaalmeedias, et nende pere Aasta Ema tiitli pälvib taas tema abikaasa ja laste ema Anna-Greta Tsahkna .

Teise lapse ootel poliitik Keit Pentus-Rosimannus on tänasel emadepäeval teinud imearmsa videopostituse oma tütrest. Keit kirjutab, et just tema tütar Iti-Loretta on olnud talle elus suurimaks eeskujuks. «Mu kõige suurem õpetaja, innustaja turgutaja ja naerutaja. Aitäh, et mind emaks tegid.» kirjutab kaunis naine.