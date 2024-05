VIDEOINTERVJUU 5MIINUST ja Puuluup avaldasid, kust sai alguse nende pihta suunatud kuulujutt

«Me ütlesime, et me ei tea asjaolusid ja seega me ei oska mingeid otsuseid teha ja selle pealt flipiti, et me jääme kõrvale,» lisas Kohver. «Hetkeseisuga võib öelda, et me kõrvale ei jää sellest võistlusest,» pööras Lancelot tõsised teemad taas neile omaseks naljaks.