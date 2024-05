SÄUTSUHUUMOR Eurovisiooni draama ei jäta eestlasi külmaks: iga poole tunni tagant on vaja «ja see pole veel kõik!» uuendust

reaalselt ei suuda uskuda, et me oleks võinud saada kogu euroopat ühendava võidubängeri, aga ebu on otsustanud igal sammul toetada genotsiidi korraldavat riiki, mille esindajad käivad ja ahistavad kõiki, kes ette jäävad, supppper no lihtsalt suppppppper