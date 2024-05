ELU25 Kurt Walter jr: olümpiavorm, mis muutis kogu Eesti rahva moekunstnikeks

Arutelu paisus selliseks, et kohalikes lehtedes ja portaalides korraldati võidu küsitlusi, et teada saada, kumb vaade on populaarsem. Kommentaarium muutus lahinguväljaks, kus mõlemad pooled heitsid teineteisele ette nii maitsetust, ajalootundmatust kui ka progressi pelgamist.

Teisalt olid "Uuendajad", kes nägid sportlaste riietuses progressiivsust ja innovatsiooni.

Lõpuks, peale pikki vaidlusi ja terve riigi kaasamist, jõudis rahvas järeldusele, et ehk polegi riietuse vaidlustamine nii oluline. Sportlased, kes oli seni vaikselt treeninud ja võistlusteks valmistunud, astusid lõpuks avalikkuse ette ning ütlesid: "Kas te tõesti arvate, et meie püksid ja sokid on kõige tähtsam asi siin? Võiksite pigem vaadata, kuidas me võistleme!"

Ja tõepoolest, kui sportlased stardipakult minema sööstsid, jäid nii “Traditsionalistid” kui “Uuendajad” vaikseks, imetledes sportlaste kiirust ja osavust, mis tõestas, et tegelikult ei määra riietus seda, kes sa oled või kui hästi sa midagi teed.

Niisiis vaibus vaidlus riiete üle, kuid kogemus jättis kogukonnale olulise õppetunni: mõnikord on targem keskenduda tegudele, mitte rõivastele. Sportlane on niikuinii pärast igat võistlust "alasti", olgu see siis au või häbiga. Kasvõi duši all.