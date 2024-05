NEPTUUN KRIITILISES KRAADIS Kuni septembrini võib olla rohkem äärmuslikke ilmastikunähtusi, aga ka vee ja sademetega seotud probleeme

Maikuu on alanud huvitavalt, mil soe ilm on vaheldunud üllatavate miinuskraadidega ning ööl vastu 11. maid tabas Maad tugevaim magnettorm alates 2003. aastast. Sünoptik Kairo Kiisa sõnul on Maa magnetväli on praegu väga rahutu: päikesetuul häirib magnetvälja ning tekitab magnettorme ja virmalisi.