JÄLK VIDEO Tartlane ostis toidupoes kauplejalt kala, kodus avanes talle õõvastav vaatepilt

Tartlane ostis Maxima fuajees asuva kaupleja käest kuivatatud kala. Kui ta koju läks ja kala lahti lõikas, vaatasid sealt vastu suured ussid. «Varem olen ka ostnud sealt ja kõik on hästi olnud,» tõdeb mees. Maxima esindaja selgitab, et kõnealune kaupleja ei müü Maxima kaupa ja on hoones rentnik. «Meie poe juhataja andis sellele kauplejale teada, et kalast leiti ussid,» ütleb ta.