Eesti Laulul osalenud Cecilia Eurovisioonist: meie mehed said tänu sellele veel rohkem särada

Kestval nädalal, kui paljud muusikafännid on Eurovisiooni lainel, tuli tänavu Eesti Laulul osalenud laulja ja laulukirjutaja Cecilia-Martina Mägi välja uue looga. Cecilia lubas juba Eesti Laulu poolfinaali lõpus, et temalt on palju oodata ning seda lubadust on ta hoogsalt täitnud.

Nüüd on Cecilial välja tulnud uus singel «Shotgun», mis on lauljatarile juba teine sel aastal.

«Mida ikka vallalised inimesed veiniklaasi kõrvale räägivad kui seda, et tahaks tähelepanu. Ja miks mitte sellest laul teha. Kui suve hakul lastakse välja suviseid laule, mida on hea rannas kuulata, siis otsustasin veidi mürgisema loo kasuks. Sinu auto kõlarid tänavad sind,» kirjeldas lauljatar oma uut lugu.

Lauljatar Cecilia. Foto: Chrisanne Prei

Kusjuures auto mängis suurt rolli ka Cecilia uue singli ilmumisel, nimelt kasutas lauljatar loo avaldamiseks visulizer'it, mis ei ole päris muusikavideo, kuid rohkem nagu visuaalne liikuv kaader. Viimases sõidab Cecilia autoga linnatänavatel.

«Luues «Shotguni» visuaali, mõtlesin kohe paralleeli auto esiistmega (sõna shotgun viitab inglise keeles sellele, et keegi istub juhi kõrval – toim) ja luua kogu olustik ning karakter selle ümber. Sai kasutatud veidi kaameratrikke ja filmimaagiat, et jätta mulje, et asi on ohtlikum, kui tegelikult oli,» märkis laulja ja kinnitas: «Video sai tehtud turvatiimi olemasolu ja professionaalidega!»

Loole on oma produtsendikäe külge pannud Sander Sadam, kellega koostöös on valminud ka Eesti Laulult tuttav lugu «FOMO» ning veebruaris ilmunud singel «Delulu».

Eesti Laul 2024 poolfinaalis, mida oli tänavu vaid üks, võistlustulle astunud Cecilia 15 seast viie parima sekka ei jõudnud ehk Eurovisioon jäi Ceciliale tänavu kaugeks. See aga ei tähenda, et laulja Malmös finaali jõudnud 5MIINUSELE ja Puuluubile kaasa ei ela.

«Elasin meie poistele täiega kaasa, on näha, et nad on hingega asja juures. Esitus oli väga kaasahaarav ja usun, et finaalis nad teevad veel uhkemalt! See aasta on võistlustules rohkesti naisi, meie mehed said tänu sellele veel rohkem särada!» kiitis lauljatar.