Suvesingli avaldanud Hanna Martinson ebamäärasest suhtest: iga kord, kui SMSi häält kuulsin, käis jõnks südame alt läbi

Laulja Hanna Martinsoni ehk LeHANNA uus suvesingel «Situatsioon» räägib olukorrast, kus kaks inimest on määratlemata suhtes – veidi rohkem kui sõbrad, kuid vähem kui pühendunud romantilised partnerid.

«Selline suhte situatsioon on ideaalne retsept emotsionaalse segaduse tekitamiseks. Ja kui emotsioonidest rääkida ei taheta, võetakse suhtluskeeleks kasutusele palavalt armastatud kehakeel,» selgitab LeHANNA ja viitab, et just sellest ta oma suvises singlis laulab.