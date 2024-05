KLIPP Nelikud ilmale toonud Irina: ema süda teab, et kui said hakkama tänase päevaga, antakse jõudu ka homseks

Irina Pedak-Guralnik otsustas sünnitada kõik neli last, kuigi arstid soovitasid kaks ära kaotada: «Arst ütles, et see on ämmaemanda katastroof. Kaks ühes lootekotis on juba niigi suur risk emale, aga mul oli kaks veel kõrval.»

Vaatamata tohutule väsimusele ja rohketele pisaratele, teadis Irina oma südames, et ainuõige otsus on sünnitada kõik neli last. Nelikute sünd on sajandi sündmus ja just neli tervet last Irina ilmale tõi - kolm poissi ja ühe tüdruku. «Ema süda teab, et kui said hakkama tänase päevaga, siis antakse jõudu ka homseks. Nüüd on juba kergem ja lapsed toovad rõõmu siia tuppa.»

Irina jagab saates oma kogemusi ja nippe, kuidas tulla toime ja leida tasakaal nelja lapse kasvatamise ning isikliku aja vahel.

Eesti rahva poolt armastatud teleajakirjanik Katrin Lust ootab oma teist last. «Kuuuurija» kartmatu saatejuhi sees on aga õrn ja haavatav ema süda, mis vahel tahab murest lõhki minna. «Kui te näeksite mind, kui tal on 37,6 palavik, siis ma juba helistan oma Postimehe ülemusele, et mu laps on haige ja ma ei suuda millelegi muule mõelda,» räägib Katrin saates ning lisab: «Koidula «Mu ema süda» on saanud hoopis uue tähenduse minu jaoks, sest see mida ema süda tunneb, kui laps on haige.... Kogu maailm seisab.»

Katrin Lust tütre Oliviaga Foto: Kuvatõmmis saatest

Saates räägib ka telesõus «Tähtede täht» säranud Tanja Mihhailova-Saar, kelle kuueaastane poeg Teodor on kirglik loomasõber. Tanja räägib avameelselt saates ka sellest, et esimesed poolteist aastat laps tal magada ei lasknud. «Ta magas 20 minuti kaupa. Tegime nalja, et kui ma olin üheksandat kuud rase, käisin veel laval esinemas, et nüüd ta siis maksab kätte. Tema ei saanud siis magada, nüüd ei saa meie magada,» naerab täna Tanja kui meenutab noore ema magamata öid.

Tanja Mihhailova-Saar poja Teodoriga Foto: Kuvatõmmis saatest/Kanal 2

Südamlik erisaade «Emad – kõigist kallimad on nemad» on Kanal 2s pühapäeval kell 20.05.

