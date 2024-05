AVAMEELNE VIDEOINTERVJUU Juuksur Aleksei Soltan: mulle meeldib tarkade inimestega seksida, jobude vastu on mul allergia

«Inimestele ei meeldi ilusad ja kuulsad inimesed,» ütleb bravuurne Aleksei Soltan. Juuksuri ja modellina leiba teeniv mees avaldab, et kõige olulisem on, kuidas inimene ennast ise tunneb. «Iluprotseduure võid teha, aga oluline on ka kellega sa suhtled ja kellega sa magad. Vanus on ainult number,» naljatab 37-aastane vaba ja vallaline Aleksei. Mida räägib noormees aga iluprotseduuridest, karjäärist ja voodielust, vaata pikemalt videointervjuust!