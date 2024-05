VIDEO SAALIST Singer Vinger sai keset esinemist üllatava kõne

Rokilaval esinevad: Singer Vinger, Mandoterror, Elukas, Loose Grace, Köömes, Permanent Blue, Räpina Jack, Herald, Evestus, Tarmo Valm Band, HVNTA ja Redneck Rampage. Eesti Raskemuusikaliidu juhi Ott Evestuse sõnul on liidu peamiseks ülesandeks otsida ja luua võimalusi Eesti raskemuusika tutvustamiseks. "Eesti raskemuusikas on nii palju andekaid inimesi, väga lai stiililine spekter ning kõrge kvaliteet ning seda kõike soovime me roki laval ka festivalipublikuni tuua," võtab peagi toimuva kokku Evestus.