Gameboy Tetris tänavusest euroloost: kas ma tahaks kaasa laulda selles laulus? Ei tahaks

Toona tundus Pirita-Kose eriti ihaldusväärne paik, kuna seal oli kõik teistmoodi ja sealne elu eeskujuks. Lisaks Pirita-Kosele kuulub räppari meelispaikade hulka nii Kalamaja park kui ka Stroomi rand. Lasnamäe sugused kommuunid aga talle sümpaatsed pole. «Arvan, et see on suur viga tekitada neid kommuune,» ütleb ta Lasnamäe kohta.