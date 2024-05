VÕRDLUS «Kadestan oma üle lahe elavat sõpra!» Eesti ja Soome toidukaupade hinnavahe on peadpööritav

Toidukaupade hinnad on Eestis hüppeliselt kasvanud, kuid toidukaupade hinnavahe Soomega on tõesti peadpööritav. «Sellel, et hinnad on Eesti ja Soome Prismades erinevad, on mitu põhjust,» selgitab Prisma hanke- ja sortimendidirektor Kaimo Niitaru.