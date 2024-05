FOTO «Kraanist tuli džinn-toonikut!» Vee hägusus ehmatas nõmmelasi

Nõmmelane Aime plaanis pühapäeva lõunal hakata akvaariumis kaladel vett vahetama, kuid avastas, et vesi on hägune. «Nägi välja nagu tärklisevesi,» ütleb ta. Kui alguses öeldi talle Tallinna Veest, et ilmselt on tegemist vaid selle ühe kortermaja probleemiga, selgus peagi, et läbipaistmatu kraaniveega majapidamisi oli piirkonnas teisigi. Kuigi Aime ei mõista, mispärast vesi korrast ära läks, on ta rõõmus, et Tallinna Vesi kiiresti probleemi lahendas.