KARTULIPÕLD, MITTE SÕIDUTEE! Kevadise teehoolduse tase ajab läänemaalastel harja punaseks

Kevad on käes ning teetööd on hoo sisse saanud. Küll aga ei ole Läänemaa inimesed rahul tänavu hööveldatud kruusateedega. Facebooki lisati mõned päevad tagasi pildid Kullamaa lähedal asuvast Üdruma-Liivi teest, mida oli just hiljuti hööveldatud.