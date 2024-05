KELLE OMA? Põlvamaal leiti järve äärest mudast abielusõrmus

Facebookis «Põlva kodanik» grupis antakse teada, et leitud on abielusõrmus.

Sõrmuse leidnud Kadri räägib, et käis lastega 30. aprillil oma lapsepõlve suvekodu järves aasta esimest suplust tegemas. «Hatiku järve ääres on kõvasti maaparandustöid tehtud ja vana lagunenud saun maha võetud. Tõenäoliselt ka maapinda pahupidi pööratud. Ujumise järgselt veest väljudes nägin vee piiril päikse käes midagi kollakalt sillerdamas,» räägib Kadri Elu24-le. «Kummardusin, arvates, et äkki nõukaaegne viinapudelikork pinnase alt välja tulnud. Aga näe – hoopis abielusõrmus,» ütleb ta.