«Mäletan, et mõtlesin, et kui oled sellega seotud, pead leppima asjaoluga, et päeva lõpuks pead võib-olla inimesi tapma.» Toona 70-aastane Rose Dugdale istus kõrge seljatoega nahktoolis, käed süles, kui tegi selle märkuse haruldases intervjuus 2012. aasta dokumentaalsarja jaoks. Lühikeste hallide juuste ja punase dressipluusiga, mis kattis tema kõhna keha, ei sarnanenud Dugdale oma nooruspõlve iseseisvusvõitlejaga, kirjutab Smithsonian Magazine.