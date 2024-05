PIILU LONDONISSE! Grete Paia uue musavideo filmimine pakkus lauljatarile mitmeid väljakutseid: kogu plaan tuli viimasel päeval ümber mängida

4. East Side Gallery – Berliner Mauer Berliin on üleüldiselt tuntud oma rohke tänavakunsti poolest. Tegemist on 1316 meetri pikkuse vabaõhu galeriiga, kus lõuendina on kasutatud Berliini müüri. Ka minu videos on üks kaader (ilmselt ühest kõige kuulsamast pildist seal) teose «My God, Help Me To Survive This Deadly Love» taustal. Lisaks RAW-Gelände – samuti äge ja eristuv piirkond.