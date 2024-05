«PÄÄSTKE TRIIBU!» Eakas kass otsib kiiresti uut kodu: ta ei tea, mis teda ees ootab...

«Palun tulge Triibule appi, Triibu tahab elada! 14-aastasel kallil Triibul on veel nii palju, mida siin ilmas korda saata. Kui kohutav on mõelda, et kassike peab andma oma elu ainuüksi sellepärast, et pole ühtegi pisikest nurgakest, kus ta saaks rahulikult oma elupäevade lõpuni oma kassiasju ajada.»

«Triibu ei tea, mis teda ees ootab... Rahulikult pikutab ta oma pesas, teadmata, et need on ta viimased päevad. Ta näeb toredat und ning rahulolevalt väristab vurre ning oma pisikesi käpakesi. Ta ei tea, et varsti pannakse ta puuri ning temalt võetakse ära see kõige väärtuslikum – tema elu. Me oleme surutud põlvili, hoiukodud on puupüsti täis ning jõud on otsakorral, kuid me edastame Triibu loo, sest tema ise seda teha ei saa. Palun paku Triibule kodu/hoiukodu ning päästame ta elu. Tal on õigus oma elule!»