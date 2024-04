Vaidlus rallikrossi meistrivõistlusel juhtunud avarii ümber ei taha vaibuda: see oli jõhker väljalükkamine!

Möödunud aasta sügisel Laitse ringrajal toimunud rallikrossi meistrivõistlused lõppesid ühe noore jaoks üle katuse rullumisega. Vaidlus kõnealuse intsidendi üle võib jõuda aga kohtusse. «Autosportlasel on seda kannatust ja me lähme veel edasi ja me saame veel võidu,» nendib Eiki Eriste, kes väidab, et kõnealustel võistlustel pigistati silm avarii osas niimõneski kohas kinni. Kui Eriste sõnul oli tegemist tahtliku väljalükkamisega, siis autospordi liit peab seda võistlussituatsiooniks.