PÄRISELU KANGELANE «Läksin tema juurde, sosistasin, et olete vist hädas!» Kelmide ohvriks langenud naisele tõttas appi kaasreisja

«Aga siis tuli mul mõte, et saaks ju midagi ette võtta. Sosistasin talle, et veeretagu juttu edasi,» räägib ohvriga samas rongis istunud Denis Bretsko «Ringvaates» ja lisab, et samal ajal helistas ta juba politseisse. «Siis helistasin ta pojale ja suhtlesin edasi politseiga ning andsin kogu info edasi.»