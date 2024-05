Kogenud sammuseadja sõnul võtab ühe kava loomine aega keskmiselt 2,5-3 tundi. Seejärel saadetakse artistile video ja kui kõik sobib, siis on edasi vaja ainult harjutada-harjutada-harjutada. «Kõik on tegusad tööinimesed ja ega me väga palju kokku ei saagi. Nad proovivad video teel õppida nii palju kui oskavad ja kui jõuame proovisaali, siis vaatame üle ja lihvime,» kirjeldab Rauno tööprotsessi.

Kui lava taga tantsivad kõik ja tantsugeeniga probleeme pole olnud, siis enim valmistab artistidele koreograafi sõnul raskusi just sünkroonis liikumine. «Tanja muidugi on koreograaf-laulja ja temal tulebki korraga liikumine ja laulmine märksa lihtsamalt kui mõnel teisel, aga siis ma olengi üritanud vaadata, et mis on inimese tugevused. Anti puhul näiteks on mingisugune sarmikus ja humoorikus, Aneti puhul tema vokaal ja naturaalne lavaline olek,» toob Rauno näiteid ja lisab, et igaühel on oma mingi väga suur võlu, mida on võimalik numbri kokkupanemisel tema kasuks pöörata.