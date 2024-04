URINEERIMISVÕRDSUS Hollandlannad said loomulike vajaduste rahuldamise küsimuses võidu

«Mul oli vaja hädasti minna,» meenutas Geerte Piening üht õhtut 2015. aastal, kui ta oli teel baarist koju. Ta kaalus kiiresti oma võimalusi: Amsterdami elavas Leidsepleini piirkonnas oli kõik juba suletud, mis tähendas, et ta ei saanud minna mõnda baari, et kasutada sealset WCd, samas kui lähim avalik tualett oli kahe kilomeetri kaugusel, kirjutab The Guardian.