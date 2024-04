Kaja Kallas või Kerli Kõiv? Saates maski langetanud osaleja tekitas televaatajates parajat segadust

«Siin pole juttugi, meie kõigi armastatud Kaja Kallas,» naljatas aga keegi. Lisaks lauljataridele spekuleeris üks, et flamingomaski all peitub vigursuusataja Kelly Sildaru.

«Saladus on väljas. See oli üks vinge sõit! Mul on nii hea meel, et sain võimaluse sellest ägedast projektist osa võtta,» kirjutas ta ühismeedias ja lisas: «Ma nautisin kogu seda protsessi nii väga. Maskeeritult laval esineda oli kirjeldamatult lahe – kuigi kandsin maski, oli huvitaval kombel tunne, et ma pole kunagi varem laval nii «mina» olnud.»