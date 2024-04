PÄEVAHOROSKOOP 29. aprill: Skorpionil ei ole kerge töösse süveneda, Kaljukits võib tunda armukadedust

Sa ei suuda olla mõtetega tänases päevas, unistused on suured. Kui sa nende heaks vaeva ei näe, ei pruugi need iseenesest täituda.

Sul tuleb otsustavalt tegutseda – sellest sõltub, milliseks kujunevad arengud. Kaotada pole peaaegu midagi, aga võita on palju.

Tunned end õnnelikuna. Seetõttu on teistelgi hea sinuga suhelda – oled teiste suhtes veelgi hoolivam ja abivalmim kui tavaliselt.

Keegi käitub ehk ebaõiglaselt. Et aga olukord ei puuduta otseselt sind, ära asu seda klaarima, see on asjaosaliste ülesanne.