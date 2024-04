Tartu linnapea Urmas Klaas möönis Postimehele, et teema on laiem kui ainult ühe Tartu-Helsingi lennuliini häirimine. «Tegemist on hübriidsõja ühe vormiga, mille tunnistajateks me praegu oleme. Kindlasti on vaenlase eesmärk meie elu häirida nii palju kui võimalik ja see on karm reaalsus.»