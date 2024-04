Stefan meenutab andunud fänni kirja: siis üks naine kirjutas mulle, et...

Kuigi Stefani uus lugu on vägagi melanhoolse sõnumiga, on muusik armastav abikaasa ja tubli isa, möödunud aasta lõpus tähistas Stefani ja tema abikaasa Victoria pisitütar esimest sünnipäeva. Ehkki Stefan ja Victoria kasvatavad õnnelikult koos pisikest last, siis muusik tunnistas, et aastaid tagasi võis ta olla üpriski armukade. «Alguses ma olin kõvasti armukadedam ja oma peas mõtlesin asju üle. Aga ajaga ma suutsin end maandada ja rahustada, ilmselgelt ma usaldan oma naist, tean teda läbi ja lõhki. Ja sama teab ka tema minu puhul.»