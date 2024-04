KONTSAD ALLA JA TANTSIMA Prantsuse staarkoreograaf tuleb eestlastele meistriklasse andma

Tallinna T1 keskuses tegutsev tantsukool LifeDance Stuudio korraldab 27. ja 28. aprillil legendaarse prantsuse tantsija ja koreograafi Yanis Marshalli Heelsi ja Street Jazzi tantsumeistriklasse.

Marshall on tuntud oma esinemistega sellistes saadetes nagu näiteks «Britain's Got Talent» ja «Dancing with the Stars». Ta on tantsinud mitmete muusikatähtede kõrval, sealhulgas Celine Dioni ning Ariana Grande muusikavideotes.

Foto: Erakogu

Marshalli meistriklasside ajakava T1 LifeDance Stuudios on järgmine:

27. aprillil toimub Heelsi tehnika põhikursus kell 16.00–17.30 ja Heelsi kursus kell 18.00–19.30.

28. aprillil leiab aset Street Jazzi (tossudes) kursus kell 14.00–15.30 ning Heelsi kursus kell 16.30–18.00. Klassidest tehakse professionaalsed videod ja fotod.

Rohkem infot leiad SIIT.

Prantsusmaal 1989. aastal sündinud Yanis Marshall on tantsija ja koreograaf, kes on spetsialiseerunud just kõrgetel kontsadel tantsimisele.

2014. aastal osales ta Briti talendisaates «Britain's Got Talent» koos kahe meessoost taustatantsijaga ning jõudis finaali. Marshall on olnud ka treener ja koreograaf saadetes «Dancing with the Stars» ning «So You Think You Can Dance» Ukraina versioonis. Lisaks on ta Cirque du Soleili Las Vegase etenduse «Zumanity» koreograaf.

2018. aastal esines ta tantsiva Deadpoolina Celine Dioni muusikavideos «Ashes», samal ajal kui Ryan Reynolds kehastas Deadpooli kõnelevat osa. Aasta hiljem esines ta saate «RuPaul's Drag Race» 11. hooaja neljandas osas.

LifeDance Stuudio on tegutsenud seitse aastat ning on viimastel aastatel üks juhtivamaid tantsukoole Eestis, mis toob siia maailmakuulsaid staartantsijaid, et koolitada oma treenereid ja tantsijaid. Alles eelmisel kuul külastas kooli Kayla Brenda, kes on Ricky Martini ja Jason Derulo tantsija.

LifeDance Stuudio tantsukool ootab õppima lapsi ja noori alates 3. eluaastast. Kooli esindustiim tantsib BC Kalev/Cramo kodumängudel, LifeDance Stuudio on samuti ametlik Kanal 2 «Õhtu!» koostööpartner ning osaleb ka Eesti Muusikaauhindadel; eelmisel nädalal nägi publik neid tantsimas ka Kuldmunal.