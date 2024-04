VIDEO «Nägin isa surmahetke pealt...» Uue laulu avaldanud Tuuli Rand mattis nelja aasta jooksul viis lähedast

«Mina väga tugevalt usun sellesse, et sellistest asjadest, kurbadest ja rasketest, peab rääkima,» tõdes laulja Tuuli Rand «Õhtu!» saates ja avaldas, et on viimase nelja aasta jooksul kaotanud viis lähedast, sealhulgas oma isa, vanaisa ja mõlemad vanaemad.