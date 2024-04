Hispaania peaminister Pedro Sanchez teatas kolmapäeval, et tühistab oma kohustused kuni järgmise nädalani, et mõelda, kas jätkata valitsuse juhtimist. Ta teade tuli mõni tund pärast seda, kui Hispaania kohus teatas, et on alustanud tema naise tegevuse uurimist.