Napilt vanglast pääsenud Helena Koivu: mu käed olid justkui kinni seotud

Seiska vahendab, et Helena olukord on väga keeruline, kuna hokitäht on naise vastu esitanud kriminaalse süüdistuse nii Soomes kui ka Ameerikas. Just Ameerikas pereelu elanud Helenalt nõutab hokitäht kohtu kaudu allkirja, millega loovutaks naine enda poole nende mereäärsest villast Soomes.