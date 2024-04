Printsess Beatrice'i nooruspõlve kallim leiti Miami hotellitoast surnuna

Printsess Beatrice'i ekskallim Paolo Liuzzo leiti 7. veebruaril kella poole nelja ajal päeval ühest Miami hotellist surnuna, vahendab Page Six . 42-aastaselt surnud Liuzzo matused toimusid New Yorgi Long Islandi linnaosas, kust mees pärit oli, 16. veebruaril.

Briti meedia sai Liuzzo surmast teada alles 24. aprillil ning Miami politseijaoskond kinnitas The Sunile, et mehe surmajuhtumit uuritakse. Praegu on põhjust arvata, et tegu oli üledoosiga. «Juhtum on uurimisel,» väitis politseinik Briti meediaväljaandele.