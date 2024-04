Üks jälgija uuris, millal on Brigitte valmis emaks saama. «Ma ei usu, et seda määrab vanus, vaid õige mees,» selgitab seltskonnastaar ja lisab, et ta oleks juba paar aastat tagasi olnud valmis emaks saama. «Seda ma ütlen küll, et selle jaoks peab olema majanduslik kindlustatus ning selline elutempo, et sa ei tunne, et midagi jääb tegemata, või sa oled lihtsalt väga hea ajaplaneerija.»