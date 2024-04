NELI KUUD PÄRAST LAHUTUST ⟩ Ieva Ilves: päris abikaasat mul ei olnudki, abiellusin presidendiga

Möödunud aasta lõpus teatas Ieva Ilves sotsiaalmeedias, et tema ja Toomas Hendrik Ilves lahutavad kaheksa aastat kestnud abielu.

«Selles pühade-eelses vaimus pean sügava kurbusega ütlema, et pea kaheksa aastat kooselu abikaasa Toomas Hendrik Ilvesega on lõppenud. Ükski hetk ei ole selliseks otsuseks õige, kuid nüüd pärast pikka kaalumist ja Toomase valiku austamist, on mul selge, et me läheme oma teed,» nentis Ieva Ilves toona.

Nüüd neli kuud hiljem räägib Ieva Ilves avameelselt esimest korda lahkuminekust. «Me ei leidnud aastaid motivatsiooni oma probleemide lahendamiseks. Võib-olla nõudis töö Ukrainas ka minult tohutuid ressursse ja ma ei leidnud kõigi jaoks aega, et kõik õnnelikud oleksid. Võib-olla oli see viimane piisk karikasse? Ilmselgelt on see vaid minu versioon ja seal on kindlasti veel üks versioon,» räägib Ieva lätikeelsele TV3-le.

President Toomas Hendrik Ilvese ja Ieva Ilvese pulmad peeti Halliste kirikus Viljandimaal. Foto: Sander Ilvest

«Nende aastate jooksul mul tegelikult päris abikaasat ei olnudki,» märgib Ieva ja lisab: «Abiellusin presidendiga ja mulle tundub, et Toomas võttis sellise rolli ka meie abielus. See on muidugi eluaegne tiitel, aga minu jaoks oli oluline see, et mul oleks ka elukaaslane. Igatsesin seda mitu aastat.»

Ieva räägib väljaandele, et lahutada soovis ennekõike Toomas. «Kuid Toomas otsustas millalgi, et tema ei taha seda (abielu – toim). Toomas tundis, et tal on teised võimalused ja ta vajab vabadust neid teisi võimalusi kasutada. Eelmisel aastal juhtus palju asju, mis olid minu jaoks moraalselt vastuvõetamatud. Millalgi sain aru, et see pole minu suhtes päris aus, ja mina olin see, kes läks kohtusse, sest me ei leidnud olukorrast ühist arusaama,» selgitab ta.

