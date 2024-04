Peagi algab «Roaldi retked» viimane hooaeg: avaosa tutvustab eestlanna mitmekesist elu Kariibi mere korravalvurina

Kadestamisväärne türkiissinine vesi ja puutumatu liivarand tõmbavad igal aastal Turks ja Caicose saartele üle 1,5 miljoni turisti, kelle hulgas on ka maailmastaarid Bruce Willis, Oprah Winfrey ja Kardashianide perekond. Kadri ülesanne pole hoida paradiisisaare kaunist väljanägemist, vaid on hulga ohtlikum. Tema töö on pidev võitlus illegaalsete põgenike vastu, kes püüavad oma paatidega humanitaarkriisiga võitlevast Haiti saareriigist pageda.

Kadri, kes on saartel elanud pea kakskümmend aastat, räägib, kuidas ta alguses lihtsalt planeeris aasta või paar paradiisisaarel veeta. «Sukeldujate messil USAs Miamis pakuti mulle tööd ja ma otsustasin proovida. Mõtlesin, et tulen aastaks, kuid nüüdseks on sellest saanud peaaegu kakskümmend aastat,» meenutab Kadri.

Pühapäeva ennelõunal, kui ta oma ametimundri tsiviilriiete vastu vahetab ja sõpradega merele suundub, tunneb ta end täiesti teises maailmas. «Vahel saan merel olles unustada oma igapäevased mured. See on minu jaoks oluline, et jaksaksin oma tööd teha,» ütleb Kadri.

Töö raskusest ja suurest vastutusest hoolimata on Kadri pälvinud kohaliku kogukonna austuse ja toetuse. «Inimesed tulevad tihti tänaval ligi, et öelda aitäh. See annab jõudu edasi tegutseda,» ütleb Kadri, kes peab oma tööd küll salajaseks, kuid möönab, et see on vajalik saarte turvalisuse tagamiseks.

Kadri kauaaegne sõber ja kaaslane, laevakapten Tim Ainley, kes on samuti saartel elanud 40 aastat, tõdeb, et Turks ja Caicose muutused on olnud märkimisväärsed. «Kui ma siia tulin, oli Providencialese saarel vaid 8000 inimest, nüüd on see arv kuus korda suurem. Siin on palju muutunud,» märgib Tim.

«Roaldi retked» pakub haruldast pilguheitu Mustamäel üleskasvanud Kadri elule ja tööle paradiisisaartel, mis on imeline puhkamiskoht, aga ka keeruline tööpiirkond, kus Kadri ja tema kolleegid iga päev piiri valvavad.

