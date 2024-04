«POLE TÕSISELTVÕETAV?!» ⟩ Arstitudeng ja kahe lapse ema Helen Kõpp oli muusiku kommentaarist häiritud: seetõttu olen eemaldunud ka avalikkuse huviorbiidist

Mõned päevad tagasi juhtus blogija Helen Kõpp nägema TikTokis muusiku Artjom Savitski videot, milles viimane palus oma külalisel pildi põhjal ära arvata eestlasest kuulsusi. Kui saatekülaline pakkus, et ühel pildil on Helen Kõpp, vastas Artjom seepeale, et tegu on siiski tõsiseltvõetava inimesega.