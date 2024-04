TAPMINE MCDONALD'SIS ⟩ Soomes väikese lapse ema surnuks pussitanud mehel oli abiks veel kaks naist?

Pitäjänmäki McDonald'sis tapeti aprilli alguses 21-aastane naine, kes läks restorani, et tema endine poiss-sõber saaks kohtuda oma lapsega. Iltalehti kirjutab, et tänaseks on kinni peetud veel kaks naist, kes arvatavasti aitasid tapmisele kaasa. Mõlemad naised on kriminaalse taustaga.