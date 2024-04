VIDEO ⟩ USA õpetaja kritiseerib tänapäeva lastekasvatust: teie laps pole eriline, tal ei ole alati õigus!

Lisa Conselatore lisas TikTokki video, milles avaldab arvamust, miks õpetajad töölt lahkuvad. Video on leidnud suurt vastukaja kogu maailmas. Naise sõnul lahkuvad õpetajad ametist lapsevanemate, mitte koroonapandeemia tõttu, nagu on meedias mõnda aega väidetud.

«Olen 24 aastat olnud USAs õpetaja, kolm aastat olen ka välismaal õpetanud. Ma ei taha enam kuulda, et koroonapandeemia on süüdi selles, miks meie lastel tänapäeval probleemid on. Ma ei taha seda kuulda, sest probleem pole ju selles,» rääkis Lisa oma video sissejuhatuses.