ENNE JA PÄRAST ⟩ Väikese Eesti rannaküla kolmetoaline korter sai värskenduskuuri järel uut hingamist

Korteriremondiga asub rinda pistma innukas abielupaar Tiina ja Roland, kellel on kodude sisustamiseks kahe peale küll nii silma kui ka kätt, kuid kes tahavad kastist veelgi kaugemale välja mõelda ja ootavad Kirkelt mahuka projekti jaoks värskeid ideid. Vastakaid tundeid tekitav tumeroosa köök, elutuba, mis on pilgeni täis vana mööblit, ja magamistoad, mis on moodsa remondi saanud paarkümmend aastat tagasi – kõigest sellest tuleb luua kodu, mis lummaks ja tõmbaks üürnikke isegi hoolimata sellest, et asub Tallinnast 50 kilomeetri kaugusel.