Teeolud on teisipäeva hommikul üle Eesti talvised ning mitmel pool sajab lund ja lörtsi.

Siiski pole see esimene kord, mil jüripäeval paks lumekiht maas on olnud, ning keskkonnaagentuur jagab Facebookis, et lumesadu aprilli lõpus pole midagi ebatavalist.