Suure jälgijaskonnaga blogija Mallukas ehk Mariann Treimann on lisaks sellele, et oma tegemiste kohta kirjutada, kasutanud oma platvormi ka teiste aitamiseks. Alles äsja jagas Treimann oma kontol üht loomakliiniku abipalvet. Kuid jälgijate ja fännide mured, mis lähevad blogijale väga hinge, on pannud Treimanni raskesse olukorda. «Mul ei ole selleks ressursse nii ajaliselt kui vaimselt,» tõdes Treimann Elu24-le.